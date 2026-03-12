Yabancı VAR gelecek mi? TFF'den net açıklama - Son Dakika
Yabancı VAR gelecek mi? TFF'den net açıklama

Yabancı VAR gelecek mi? TFF\'den net açıklama
12.03.2026 12:48
TFF yetkilileri, Süper Lig'de yabancı VAR hakemi uygulamasının gündemlerinde olmadığını açıklarken kulüpleri VAR sürecini yerinde izlemeye davet etti.

Süper Lig'de bazı kulüplerin yabancı VAR hakemi talebi futbol gündeminde tartışılmaya devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. TFF yetkilileri, sezonun kalan bölümünde yabancı VAR uygulamasının gündemlerinde olmadığını belirtti.

"YABANCI VAR GÜNDEMİMİZDE YOK"

HT Spor'dan Sezgin Gelmez'e konuşan TFF yetkilileri, yabancı VAR hakemi konusunun federasyonun gündeminde yer almadığını ifade etti. Yetkililer, kulüplere VAR sisteminin işleyişini yerinde izlemeleri için davet yaptıklarını ancak şu ana kadar hiçbir kulüpten talep gelmediğini açıkladı.

TFF yetkilisi açıklamasında, "Yabancı VAR konusu gündemimizde yok. Hiçbir federasyon son haftalara girildiğinde kaliteli hakemlerini göndermiyor. Yabancı VAR hata yapınca nasıl ceza verebiliriz? En fazla bir daha çağırmayız ama o da ortalığı karıştırmış olur." ifadelerini kullandı.

KULÜPLERE VAR SİSTEMİNİ İZLEME DAVETİ

Federasyon yetkilileri, VAR sürecinin şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak kulüplere sistemi yerinde inceleme çağrısı yaptı. Açıklamada, "Biz şeffafız. VAR'ı gelin izleyin dedik ama hiçbir kulüpten daha böyle bir talep gelmedi." denildi.

Ayrıca federasyonun mali açıdan da şeffaf olduğu belirtilirken, kulüplerin isterlerse TFF'nin mali süreçlerini inceleyebileceği ifade edildi.

197 HAKEMİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Açıklamada ayrıca bahis soruşturması kapsamında 197 hakemin görevine son verildiği bilgisi paylaşıldı. TFF yetkilileri, bu isimlerin yeniden göreve dönmelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

İşte yapılan açıklamanın tamamı:

"Yabancı VAR konusu gündemimizde yok. Hiçbir federasyon son haftalara girildiğinde kaliteli hakemlerini göndermiyor. Yabancı VAR hata yapınca nasıl ceza verebiliriz? En fazla bir daha çağırmayız ama o da ortalığı karıştırmış olur. Eğitimcilerimizin dışarıyla ilişki kurabileceğini söyleyenler, o zaman neler demezler? Kulüp yöneticileri lütfen bize destek olsun. Çok çalışkan, güvenilir ve eğitimci bir MHK başkanımız var. Biz şeffafız. VAR'ı gelin izleyin dedik ama hiçbir kulüpten daha böyle bir talep gelmedi. Özellikle bir kulüpten bunu bekliyoruz. Gelsinler baksınlar. Biz mali açıdan da açığız. İsteyen kulupler gelsin TFF bir kulübe avans vermiş mi vermemiş mi onu da incelesinler. 197 hakemin bahis soruşturmasında işine son verildi. İçinde bir kez oynayanlarda var ama affedilmeleri söz konusu değil. Geri alınacaksa bu kuralı biz niye koyduk?"

Türkiye Futbol Federasyonu, Var Odası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yabancı VAR gelecek mi? TFF'den net açıklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Yabancı VAR gelecek mi? TFF'den net açıklama - Son Dakika
