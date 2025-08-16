Yağız Aksu: Şampiyonluk Hedefliyoruz - Son Dakika
Yağız Aksu: Şampiyonluk Hedefliyoruz

16.08.2025 14:44
Beşiktaş'ın genç yıldızı, hem lig hem de EuroCup'ta şampiyonluk hedeflediklerini bildirdi.

Beşiktaş'ın genç basketbolcusu Yağız Aksu, hedeflerinin hem ligde hem de EuroCup'ta şampiyonluk olduğunu söyledi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Yağız Aksu, yeni sezon hedeflerine dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon iki kulvarda final oynayarak iyi iş başardıklarını ancak bu sezon şampiyonluk hedeflediklerini söyleyen Aksu, "Geçen sezon elimizi taşın altına koyup iyi sezon geçirdik. İki kulvarda da final oynadık. Bu sene de final oynayıp kupa elde etmek istiyoruz takımca. EuroCup'ta şampiyonluğu alıp Euroleague'e çıkmak istiyoruz. Takım olarak iyi çalışmamız lazım. Karşımızda 2 tane Euroleague takımı, 2 tane EuroCup takımı var. İyi çalışıp, iyi mücadele edip taraftarı da arkamıza alıp EuroCup'ı Türkiye'ye getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"İnşallah kupayı alıp sezonu bitireceğiz"

Başantrenör Dusan Alimpijevic'e ve taraftarın oluşturduğu atmosfere dair de konuşan 19 yaşındaki oyuncu, "Koç bizim iyi olmamız için her şeyi yapıyor. Bizi çok iyi biliyor zaten. Geçen seneki Efes maçları çok iyi atmosferde oynandı. İnşallah aynı atmosferi bu sene de sağlayıp kupayı alıp sezonu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yağız Aksu son olarak uzun yıllardır şampiyonluğa en yaklaştıkları sezonun geçen sezonun olmasının hatırlatılması üzerine, "Bu sezon en yaklaşacağımız sezon olacak ve o kupayı alacağız" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basketbolcu, Basketbol, Beşiktaş

