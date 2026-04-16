Yağız Kaan Erdoğmuş'tan Tarihi Başarı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, satrançta 2700 ELO barajını aşan en genç sporcu ünvanını alan Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli satranççımız Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, elde ettiği tarihi başarıyla bizleri gururlandırdı. Monako'da düzenlenen "Nesillerin Çatışması III" organizasyonunda kazandığı puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satrancının elit isimleri arasına adını yazdıran en genç sporcu olan Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik ediyorum. Yağız Kaan'ın Türk satranç tarihinin ulaştığı en yüksek seviyeye erişmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. 2700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu unvanını elde ederek dünya rekoru kıran Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarılarının devamını diliyorum."