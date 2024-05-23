Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel, ELO puanlarında rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel, ELO puanlarında rekor kırdı

Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel, ELO puanlarında rekor kırdı

Yağız Kaan Erdoğmuş, 2569 puanla 13 yaşına kadar ulaşılan en yüksek ELO puanını elde ederek Judit Polgar'ın 34 yıl önce kırdığı rekoru geçti. Ediz Gürel ise 15 yaşında 2597 ELO puanıyla 2600 barajına yaklaşan en genç Türk satranççı oldu.

23.05.2024 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç yaşlarında büyükusta (GM) ünvanını alan Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştıkları puanlarla ilklere imza attı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Yağız Kaan ve Ediz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Sharjah Masters Turnuvası'nda gösterdikleri performansla kariyerlerinin en yüksek ELO puanlarına ulaştı.

Yağız Kaan, 2569 puanla 13 yaşına kadar ulaşılabilen en yüksek ELO puanını elde etti. 12 yaşındaki Yağız Kaan, Judit Polgar'ın 34 yıl önce 13 yaşındayken 2555 ELO puanıyla kırdığı rekoru ele geçirdi.

15 yaşındaki Ediz ise 2597 ELO puanıyla 2600 barajına yaklaşan en genç Türk satranççı oldu.

Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel, ELO puanlarında rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
22:15 Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
00:43 Pençe-Kilit’te 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
00:30 Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı
23:52 Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen’i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu
23:49 Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma
22:45 Batman’da bir ilk İnternet medyasının kalbi Haberler.com’un da yer aldığı konferansta atacak Batman'da bir ilk! İnternet medyasının kalbi Haberler.com'un da yer aldığı konferansta atacak
22:43 ABD’de hortum felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var
22:38 Kastamonuspor ekibine Iğdır’da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı Kastamonuspor ekibine Iğdır'da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı
21:52 Mısır tarlasında kayboldu Özel eğitimli köpeklerle aranıyor Mısır tarlasında kayboldu! Özel eğitimli köpeklerle aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 01:27:46. #1.11#
SON DAKİKA: Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel, ELO puanlarında rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement