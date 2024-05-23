Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel, ELO puanlarında rekor kırdı

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Genç yaşlarında büyükusta (GM) ünvanını alan Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştıkları puanlarla ilklere imza attı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Yağız Kaan ve Ediz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Sharjah Masters Turnuvası'nda gösterdikleri performansla kariyerlerinin en yüksek ELO puanlarına ulaştı.

Yağız Kaan, 2569 puanla 13 yaşına kadar ulaşılabilen en yüksek ELO puanını elde etti. 12 yaşındaki Yağız Kaan, Judit Polgar'ın 34 yıl önce 13 yaşındayken 2555 ELO puanıyla kırdığı rekoru ele geçirdi.

15 yaşındaki Ediz ise 2597 ELO puanıyla 2600 barajına yaklaşan en genç Türk satranççı oldu.