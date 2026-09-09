Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası için İstanbul'da güreşçiler er meydanına çıkacak
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın 26 Eylül'de İstanbul'da 11 kategoride düzenleneceğini açıkladı. Başpehlivanlar kategorisinde Erkan Taş, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman gibi isimlerin de yer aldığı organizasyonda sekiz başpehlivan mücadele edecek.
Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun açıklamasında kupanın, 26 Eylül tarihinde 11 kategoride düzenleneceği belirtildi.
Organizasyonda başpehlivanlar kategorisinde Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Seçkin Duman, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Sinan Yıldız ve Yusuf İslam Taş, mücadele edecek.
Kaynak: AA
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