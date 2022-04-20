Yağlı Güreş ve Karakucak Kurulları belli oldu - Son Dakika
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Yağlı Güreş ve Karakucak Kurulları belli oldu

20.04.2022 13:54
Yağlı Güreş ve Karakucak Kurulları belli oldu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Yağlı Güreş ve Karakucak Kurullarını açıkladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Yağlı Güreş ve Karakucak Kurullarını açıkladı.

Eroğlu, yönetim kurulu üyeleriyle federasyon binasında düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan itibarıyla yağlı güreş sezonunun açıldığını söyledi.

Sezonun tüm pehlivanlara hayırlı olmasını dileyen Eroğlu, "Birbirinden güzel güreşlerin olduğu, güreş izleyicilerinin güreşe doyduğu bir sezon diliyorum." dedi.

Yönetim kurulu olarak 6 Kasım'da yapılan genel kurulda göreve seçildiklerini hatırlatan Eroğlu, "Bizim derdimiz ata sporu güreşimizi, özellikle yağlı güreşimizi, karakucak güreşimizi daha ileriye taşımak. Yani yapılanlardan daha ileriye götürmek. Yeni başpehlivanların, minderin altyapısı olan karakucakta pehlivanların yetişmesi için elimizden geleni yapmak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, "Kurullarda görev yapacak isimlerin sayıları belli. Burada olmayanlar yanlış anlamasın. Dışarıda olan arkadaşlarımız da içeride olanlar kadar bizim değerimiz, kıymetlimiz. Kurullar 2022 yılının aralık ayında tekrar gözden geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Asbaşkanı Ahmet Taşçı ise yağlı güreşi en iyi noktaya getirmek için uğraşacaklarını dile getirerek, "Burada mucitliğe gerek yok. Ata sporumuz 700 yıldır süregelen bir tarih. Sadece bunun iyi idare edilmesi konusunda muzdariptik. Bunu başarmak istiyoruz, niyetimiz bu." diye konuştu.

Taşçı, Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı'nın yenilenmesinin planlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yarım kaldı, daha önceki dönemde ben de buna şahit oldum. Bunlarla ilgileneceğiz. Sarayiçi'ne tarihi bir saha kazandırmak için Edirne belediye başkanı, spor bakanımız ve federasyon başkanımızla istişare edip orada arenayı andırabilecek, tarihine uygun bir saha çok arzu ettiğim bir şey. Edirne'den başlayıp Türkiye'deki tüm güreş sahalarını düzenlemek istiyoruz."

Yağlı Güreş ve Karakucak Kurulları ise şu isimlerden oluştu:

Yağlı güreş

Asbaşkan: Ahmet Taşçı

Genel koordinatör: Murat Güngör

Merkez hakem kurulu başkanı: Ziya Ünlü

Yürütme kurulu: Kadir Birlik, Mehmet Ayhan, İbrahim Doğan, Levent Erdoğan, Nurullah Kaya, Oktay Karlık, İrfan Gündüz, Başar Atikbay, Muammer Ak

Karakucak komitesi

Murat Şahin (Asbaşkan), Mehmet Esenceli (Onur kurulu başkanı), Sabahattin Öztürk, Erdoğan Keskin, Ahmet Aras, Selim Özhan, Aziz Yaprak, Celal İnceler

Yağlı Güreş ve Karakucak Kurulları belli oldu
Yağlı Güreş ve Karakucak Kurulları belli oldu

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Türkiye Güreş Federasyonu, Şeref Eroğlu, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yağlı Güreş ve Karakucak Kurulları belli oldu - Son Dakika


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