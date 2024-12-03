Yağmur Özcan'dan Atletizmde Başarı - Son Dakika
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Spor

Yağmur Özcan'dan Atletizmde Başarı

Görme engelli Yağmur Özcan, atletizmde uzun atlamada birinci, 100 metre koşuda üçüncü oldu.

03.12.2024 11:16
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Sivas'ta doğuştan görme engelli 13 yaşındaki Yağmur Özcan, ilk kez katıldığı yarışmalarda uzun atlamada birincilik, 100 metre koşuda ise üçüncülük elde etti.

Üç çocuk sahibi Zeynep ve Göksel Özcan çiftinin en küçük çocukları Yağmur, doğuştan B-2 (Az görenler) derecesinde görme engelli dünyaya geldi.

Yaklaşık 2 yıl önce ailesinin yönlendirmesiyle atletizme başlayan Yağmur, 8-10 Ekim'de Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Atletizm Yarışları'nda ilk mücadelesine çıktı.

Yağmur, burada B-2 kategorisinde 12-14 yaş kadınlar uzun atlamada altın, 100 metre koşuda ise bronz madalya kazandı.

Sivas'ta kış aylarında soğuk havalarda açık alanda atletizm antrenmanlarını yapamayan Yağmur, kısa süre önce başladığı golbol idmanlarıyla formunu korumaya çalışıyor.

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Yağmur Özcan, AA muhabirine, ilk kez katıldığı müsabakada uzun atlamada birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Koşuda üçüncü oldum, kürsüye çıktığım zaman biraz üzüldüm. Sonra hırs yapıp uzun atlamada kendimi birincilik kürsüsüne çekmeyi başardım." dedi.

"Dışarıda adeta oksijen almış gibi oldum"

Atletizme başlamasının ardından hayatının değiştiğini anlatan Yağmur, "Dışarıda adeta oksijen almış gibi oldum. Bazı görme engelli arkadaşlarımı aileleri adeta evin içerisine hapsediyor. Ailelere çocuklarını spora göndermelerini öneririm, görme engellilerin yapabileceği birçok spor var." diye konuştu.

Engellilere dört duvar arasına hapsolmamalarını öneren Yağmur, atletizmin yanı sıra golbole de başladığını, spor yapmanın çok keyifli olduğunu dile getirerek, "2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek, orada birinci olmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nilüfer Avcı ise Yağmur'un başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Engelleri nedeniyle eve kapanan çocukların sayısının fazla olduğunu ifade eden Avcı, "Onlar bizimle irtibata geçtiği zaman Yağmur'un yaşadığı sevinci onlar da yaşar, biz de onlarla birlikte yaşarız." dedi.

Avcı, Yağmur'un milli takıma seçildiğini, yeni hedeflerinin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yağmur Özcan'dan Atletizmde Başarı - Son Dakika

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