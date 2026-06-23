Yahyalı Gençler ERVA Spor Kulübü öğrencileri, Fidanlık AR-GE Merkezi'nde buluştu - Son Dakika
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Yahyalı Gençler ERVA Spor Kulübü öğrencileri, Fidanlık AR-GE Merkezi'nde buluştu

Yahyalı Gençler ERVA Spor Kulübü öğrencileri, Fidanlık AR-GE Merkezi\'nde buluştu
23.06.2026 10:12  Güncelleme: 10:14
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Yahyalı'da ERVA Spor Kulübü ve farklı okullardan öğrencilerin katılımıyla belediye fidanlık merkezinde düzenlenen etkinlikte gençler sportif faaliyetler ve yarışmalarla keyifli vakit geçirdi. Programa kaymakam, milletvekili ve belediye başkanı da katıldı.

Yahyalı Gençler ERVA Spor Kulübü öğrencileri ile ilçedeki farklı okullardan öğrencilerin katılımıyla Yahyalı Belediyesi Fidanlık AR-GE Merkezi'nde sosyal ve sportif etkinlik programı gerçekleştirildi.

Programa Yahyalı Kaymakam İbrahim Gültekin, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Tarlacı ve ilçe protokolü katıldı. Gün boyu devam eden programda öğrenciler; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından hazırlanan oyun ve etkinlik alanlarında çeşitli sportif faaliyetler, yarışmalar ve eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sunarken birlik ve beraberlik duygularını da pekiştirdi. Programda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, gençlerin eğitim, spor ve sosyal alanlarda gelişimlerini desteklemeye devam ettiklerini belirterek; "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizin mutluluğu ve başarısı en büyük önceliğimizdir" dedi. Başkan Öztürk ayrıca, gençlere yönelik projelere verdiği desteklerden dolayı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve etkinlik alanlarının hazırlanmasında katkı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ekibine teşekkür etti.

Program kapsamında protokol üyeleri öğrencilerle bir araya gelerek etkinlik alanlarını ziyaret etti. Çeşitli ikramların da yer aldığı organizasyon gün boyunca devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yahyalı Gençler ERVA Spor Kulübü öğrencileri, Fidanlık AR-GE Merkezi'nde buluştu - Son Dakika

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