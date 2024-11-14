Yahyalıspor\'da İstifa Şoku

Spor

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yahyalıspor'da Antrenör Yavuz Hastoprakçılar istifa etti.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan ve ilk 7 haftada henüz galibiyet alamayan Yahyalıspor'da istifa yaşandı. Yeşil-beyazlı takımla 3 müsabakaya çıkan Antrenör Yavuz Hastoprakçılar, takım adına kendisine verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı istifasını sundu. Tecrübeli antrenör, bu kararını teknik heyet ve futbolculara da bildirdi.

Yahyalıspor, sezona Antrenör Furkan Selim Ünlü ile başlamış 3 hafta sonrasında ise karşılıklı anlaşarak yolları ayırmıştı. Bu gelişmenin ardından göreve getirilen Yavuz Hastoprakçılar da 3 maçta görev yaptı ve sorunların çözüme kavuşturulmamasından dolayı bıraktı.

Yahyalıspor, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta çıktığı 7 maçta 2 beraberlik elde ederken, 5 kez de yenildi. Yeşil-beyazlılar, topladığı 2 puan ile son sırada yer alıyor. - KAYSERİ