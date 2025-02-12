Yahyalıspor\'dan 3 Futbolcu Ayrıldı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yahyalıspor'da ikinci yarı başında 3 futbolcu ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele veren ve küme düşme potasından çıkamayan Yahyalıspor'da 3 futbolcu ayrıldı. Ligin ikinci yarısında istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlı takımda Sezer Gündüz, Furkan Pekşen ve Gökalp Kahya başka takımlara transfer oldu.

Sezer Gündüz ile Furkan Pekşen, 1957 Espiyespor ile Gökalp Kahya ise Veliköyspor ile anlaşmaya vardı. - KAYSERİ