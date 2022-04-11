Yahyalıspor küme düştü - Son Dakika
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Yahyalıspor küme düştü

11.04.2022 09:23
Yahyalıspor küme düştü

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Yahyalıspor lige veda etti.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Yahyalıspor lige veda etti.

Ligin son maçında sahasında Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor'u konuk eden ve sahadan 4-1'lık mağlubiyetle ayrılan Yahyalıspor, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği BAL'a veda etti. Yeşil-Beyazlılar 2022-2023 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.

BAL'da 18 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Yahyalıspor 17 puan topladı. Sezonu 4 Kayseri takımı arasında son sırada tamamlayan Yahyalıspor küme düşen ekip oldu. - KAYSERİ

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Amatör Lig, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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