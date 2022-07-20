Yahyalıspor, Mehmet Susamış ile anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Yahyalıspor, antrenör Mehmet Susamış ile anlaştı.

Önümüzdeki sezon Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele verecek olan Yahyalıspor'un antrenörü belli oldu. Başkan Ali Bal'ın göreve gelmesinden sonra Kayserili Antrenör Mehmet susamış ile görüşüldü ve anlaşmaya varıldı.

Uzun yıllardır Kayseri'de antrenör olarak görev yapan Mehmet Susamış, başarı için kolları sıvadıklarını söyledi. Mehmet Susamış, "Yahyalıspor'da görev yapacağım için son derece mutluyum. İnşallah yeni sezon için güçlü bir kadro kurup başarılı olacağız" dedi. - KAYSERİ