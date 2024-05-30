Yahyalıspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış Takımdan Ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Yahyalıspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış Takımdan Ayrıldı

Yahyalıspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış Takımdan Ayrıldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyon olan Yahyalıspor'un Teknik Direktörü Mehmet Susamış, takımdan ayrıldığını duyurdu. Susamış, görev yaptığı süre boyunca başkan ve yöneticilerin desteğini vurgulayarak, Bölgesel Amatör Lig'de Yahyalıspor'a başarılar diledi.

30.05.2024 08:50
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Yahyalıspor'da Teknik Direktör Mehmet Susamış, takımdan ayrıldığını duyurdu.

2023-2024 sezonunda rakipleri tek tek geçerek şampiyon olan Yahyalspor, 2024-2025 sezonuna Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Bu sezonun tamamlanmasının ardından Yahyalıspor'da ilk ayrılık yaşandı. Yeşil beyazlı takımı şampiyonluğa taşıyan tecrübeli Teknik Direktör Mehmet Susamış yönetim ile yaptığı görüşme sonrası görevinden ayrıldı.

Tecrübeli ve başarılı Teknik Direktör Mehmet Susamış, yaptığı açıklamada, "İki yıldır görev yaptığım Yahyalıspor'dan bugün itibariyle ayrılmış durumdayım. Görev yaptığım süre içerisinde Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lige çıkan Yahyalıspor'da Kulüp Başkanı Mehmet Eder ve yönetici Yunus Emre Demirel, her zaman yanımda ve arkamda olmuştur. Allah kendilerinden razı olsun, teşekkür ederim. Bölgesel Amatör Lig'de Yahyalıspor'a başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yahyalıspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış Takımdan Ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yahyalıspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış Takımdan Ayrıldı - Son Dakika
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