Yahyalıspor'un yeni başkanı Ali Bal oldu - Son Dakika
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Yahyalıspor'un yeni başkanı Ali Bal oldu

19.07.2022 09:20
Yahyalıspor'un yeni başkanı Ali Bal oldu

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Yahyalıspor'un yeni başkanı Ali Bal oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Yahyalıspor'un yeni başkanı Ali Bal oldu.

Geride kalan sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) başarılı olamayarak küme düşen, sonrasında yönetim kurulunun istifa ettiği Yahyalıspor'da yeni başkan belli oldu. Genç iş adamı Ali Bal, kulübün yeni başkanı oldu. 27 yaşındaki genç Başkan Ali Bal, yeşil beyazlı takımı başarıya taşımak adına çaba sarf edeceklerini söyledi.

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadıklarını söyleyen Ali Bal, Yahyalıspor'un ilçeye yaraşır bir futbol oynayacağını ifade etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Ali Bal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yahyalıspor'un yeni başkanı Ali Bal oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yahyalıspor'un yeni başkanı Ali Bal oldu - Son Dakika
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