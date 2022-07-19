Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadıklarını söyleyen Ali Bal, Yahyalıspor'un ilçeye yaraşır bir futbol oynayacağını ifade etti. - KAYSERİ

Geride kalan sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) başarılı olamayarak küme düşen, sonrasında yönetim kurulunun istifa ettiği Yahyalıspor'da yeni başkan belli oldu. Genç iş adamı Ali Bal, kulübün yeni başkanı oldu. 27 yaşındaki genç Başkan Ali Bal, yeşil beyazlı takımı başarıya taşımak adına çaba sarf edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Kayseri, Ali Bal, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yahyalıspor'un yeni başkanı Ali Bal oldu - Son Dakika

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