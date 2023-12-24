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Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı Şampiyon Oldu

Yakın Doğu Koleji, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 'Liselerarası Erkek Hentbol Müsabakaları'nda şampiyon oldu. Takım, finalde Hala Sultan İlahiyat Koleji'ni mağlup ederek birinci oldu. Bu başarıyla birlikte takım, Türkiye'de KKTC'yi temsil edecek.

Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı Şampiyon Oldu
24.12.2023 - 11:36,  Güncelleme: 11:43
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Yakın Doğu Koleji, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği "Liselerarası Erkek Hentbol Müsabakaları"nda şampiyon oldu.

Şampiyonaya öğretmenleri Mustafa Özpolili ve Gültekin Gülman eşliğinde hazırlanan Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, grup aşamalarını iki galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamlayarak adını yarı finale yazdırmıştı. Yakın Doğu Koleji'nin 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerinden Halil Gazelci, Sami Karasalih, Demir Çöllo, Mehmet Kurtoğlu, Ahmet Pampuroğluları, Alp Paça, Efe Özaltay, Hasan Bensel, Mustafa Hısım, Batu Adalıer, Arif Savoğlu, Şükrü Sağlamer, Fikri Asal, Kıvanç Buba, Deran Çöllo, Efe Sıddık ve Hasan Hidayet'ten oluşan takım, yarı finalde Lefkoşa Türk Lisesi'ni 24-23 mağlup ederek finalde Hala Sultan İlahiyat Koleji'nin rakibi oldu.

Final müsabakasında rakibini 28-27 mağlup eden genç sporcular, Liselerarası Erkek Hentbol Müsabakaları'nda şampiyonluğunu ilan etti.

14-20 Ocak tarihleri arasında Türkiye'de KKTC'yi temsil edecekler

Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı bu sonuçla, 14-20 Ocak 2024 tarihleri arasında Türkiye, Karaman'da düzenlenecek grup karşılaşmalarında da KKTC'yi temsil etmeye hak kazandı. Türkiye'deki grup aşamasını başarıyla geçmeleri halinde Türkiye finallerinde de KKTC'yi temsil etmeye devam edecek.

Ömer Özkan: "2023'te öğrencilerimizin akademik ve sportif alanlarda elde ettiği başarılar bizlere büyük gururlar yaşattı"

Şampiyonluğun kendilerine büyük bir gurur yaşattığını söyleyen Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan, "Bu büyük başarıda emeği olan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi, akademik ve sportif alanında desteklemek, onların bireysel ve kolektif gelişimine katkıda bulunmak, Yakın Doğu Koleji olarak en temel önceliklerimizden biridir. 2023'te öğrencilerimizin akademik ve sportif alanlarda elde ettiği başarılar bizlere büyük gururlar yaşattı. Elde ettiğimiz zaferler, öğrencilerimizin, onlara aşıladığımız disiplin, liderlik ve takım ruhu gibi önemli değerleri de benimsediklerini göstermeleri açısından da son derece değerli" ifadesini kullandı.

"Her bir öğrencimizi kendi alanlarında ulaştıkları başarılar için tebrik ederim" diyen Ömer Özkan, takıma Türkiye'de yapacakları karşılaşmalar için de başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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