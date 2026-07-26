Yalçın Kayan: Mücadeleye Devam - Son Dakika
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Yalçın Kayan: Mücadeleye Devam

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Samsunspor'un Yalçın Kayan, yoğun kamp dönemini ve Avrupa hedeflerini değerlendirdi.

Sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor'un orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, takımın hedefleri ve kamp sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hollanda kampının oldukça yoğun geçtiğini belirten Kayan, fiziksel açıdan kariyerinin en zorlu hazırlık dönemlerinden birini geçirdiğini ifade etti.

Yaklaşık 10 yıldır profesyonel futbol oynadığını hatırlatan Kayan, "Yaptığım en ağır fiziksel antrenmanların bu kamp döneminde olduğunu söyleyebilirim. Bunun karşılığını sezon başladığında sahada alacağımıza inanıyorum." dedi.

Takımın geçen sezon Avrupa kupalarında elde ettiği başarının kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Yalçın Kayan, kulübün gelecekteki vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon takıma katıldığı dönemde Avrupa kadrosunda yer alamadığını ancak takımı yakından takip ettiğini belirten Kayan, "Takım gerçekten Avrupa'yı hak eden bir performans ortaya koydu. Avrupa'da çok önemli işler yaptı ve ülkemize puan kazandırdı. Bu sezon hedefimiz yine aynı. Samsunspor'un Avrupa kupalarında yer almasını artık bir alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve yeniden Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsunspor taraftarına her zaman mücadele eden bir takım izleteceklerini kaydeden Kayan, "Taraftarlarımız şundan emin olsun; biz sahada elimizden gelenin fazlasını yapacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızın görmek istediği mücadeleyi sahaya yansıtacağız." diye konuştu.

Takım içindeki aile ortamının ve birlikteliğin üst düzeyde olduğunu belirten Yalçın Kayan, hem yeni transferlerin hem de kendisinin takıma kısa sürede uyum sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalçın Kayan: Mücadeleye Devam - Son Dakika

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