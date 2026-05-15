Yalçın: 'Yaşamadığımız şeyleri yaşadık'

15.05.2026 23:42
Sergen Yalçın, Rizespor maçı sonrası protesto ve başarısızlıkları değerlendirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı. Yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz ama hayat devam ediyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. İlk yarıda maç oynadıklarının farkında olmadığını gösteren bir futbol sergilediklerini kaydeden Yalçın, "İlk yarı çok kötü bir maç oynadık. Mental durumdan uzak maç oynadığımızın farkında bile değildik ki çok zor geçti ilk yarı. İkinci yarı oyuncuları uyandırmak zorunda kaldık. Üç tane hamleyle başladık. İkinci yarı bizim için daha iyi oldu. Çocuklar çevirmek için mücadele etti. 2-2'lik bir skor. Ama bence güzel maç oldu diyebilirim" diye konuştu.

"Karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak bir yapıya sahip değilim"

Taraftarın istifa protestosundan utandığını dile getiren Yalçın "Kupada çok ciddi bir hedefimiz vardı. Final oynamak istiyorduk ama bunu beceremedik. Son kalan iki maçta oyuncular tabii taraftar protestosu, tepkiler çocuklar çok genç çocuklar bunu kaldırmaları biraz zor oluyor. Onları son iki maça konsantre etmekte çok zorlandık. Buna biz de dahiliz. Çok ciddi protesto altında taraftar baskısı altında oynamak zorunda kaldık. İstifa cümlelerini duyunca, gerçekten kulübede otururken biraz utandım açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Hedef olmadığı zaman, hedefi yakalayamadığın zaman özellikle büyük camiada çalışıyorsan sonuçları çok ağır oluyor. Biz de bu sonuçlarla bugün ve geçen hafta yüzleştik. Biz de yüzleştik protestoyla. O yüzden üzgünüz. Beklenmedik bir durum son bölümde. Konyaspor maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana. Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönemli planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştığım süre boyunca. Ama maalesef işte başarısızlık olduğu zaman, ki başarısızlık kriteri de çok tartışılır. Yani başarı ve başarısızlık kriteri çok tartışılır. Neye göre başarılı, neye göre başarısız, ne bekleniyordu, ne oldu? Soruların cevapları olmalı bence. Ama dediğim gibi oyun acımasız bir oyun. Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı. Yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz ama hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

