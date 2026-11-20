EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Bulgaristan temsilcisi HC Byala'yı eleyip son 16 takım arasına yükselen Yalıkavak Spor Kulübü'nün yeni rakibi Sırbistan temsilcisi Zork Bor oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunun ardından Avrupa'da da iddiasını sürdüren Bodrum temsilcisi, ocak ayında oynanacak karşılaşmalarda çeyrek final bileti için mücadele edecek.

EHF tarafından açıklanan müsabaka takvimine göre son 16 turunun ilk karşılaşmaları 9-10 Ocak, rövanş mücadeleleri ise 16-17 Ocak tarihlerinde oynanacak. Yalıkavakspor, ilk karşılaşmada Sırbistan temsilcisini Bodrum'da ağırlayacak. Rövanş mücadelesi ise Sırbistan'da gerçekleştirilecek. Kulüp Başkanı Emin Palalı, hedeflerinin Avrupa'da şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Palalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yalıkavakspor olarak Avrupa'da yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Son 16 turuna yükselmek bizim için önemli bir aşamaydı ancak hedefimiz bununla sınırlı değil. Sezon başında ortaya koyduğumuz Avrupa'da şampiyonluk hedefimizi koruyoruz. Sırbistan temsilcisi Zork Bor ile oynayacağımız karşılaşmaların kolay olmayacağını biliyoruz. Avrupa kupalarında her rakibe saygı duymak, her maça aynı ciddiyetle hazırlanmak zorundayız. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza attık. Şimdi aynı mücadele ruhunu Avrupa'da da sürdürmek istiyoruz."