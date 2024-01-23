21:48 •
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt•
21:12 • •
Fırat AKAY/ BODRUM,
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonu Kadınlar Avrupa Kupası'nda adını son 8'e yazdıran Yalıkavakspor'un rakibi belli oldu. Bodrum ekibi kura torbasında bulunan Sport Lisboa E Benfica ile eşleşti. Portekiz'in lig lideri olarak oldukça güçlü bir rakip ile eşleşen Yalıkavakspor, Mart'ın ikinci haftasında ortak belirlenecek bir tarihte rakibi ile Portekiz'de son 8 ilk karşılaşmasını oynayacak.
Son Dakika › Spor › Yalıkavakspor, Kadınlar Avrupa Kupası'nda Benfica ile eşleşti - Son Dakika