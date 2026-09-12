Yalıkavakspor şampiyonluk kupasını Bodrum İlçe Stadı'na taşıdı - Son Dakika
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Yalıkavakspor şampiyonluk kupasını Bodrum İlçe Stadı'na taşıdı

Yalıkavakspor şampiyonluk kupasını Bodrum İlçe Stadı\'na taşıdı
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İlk kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak organizasyonun ilk şampiyonu olan Yalıkavakspor, şampiyonluk kupasını Bodrum İlçe Stadı'na taşıdı. Bodrum FK Başkanı Taner Ankara'nın plaket takdim ettiği buluşmaya Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Bodrum protokolü katıldı.

İlk kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak organizasyonun ilk şampiyonu olan Yalıkavak spor, şampiyonluk kupasını Bodrum İlçe Stadı'na taşıdı.

Şampiyonluk kupasıyla Bodrum İlçe Stadı'na gelen Yalıkavakspor Başkanı Emin Palalı, kupa sevincini Bodrum spor camiası ve kent protokolüyle paylaştı. Buluşmaya Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum FK Başkanı Taner Ankara katıldı.

Bodrum FK'dan Yalıkavakspor'a plaket

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Yalıkavakspor'a elde ettiği başarıdan dolayı plaket takdim etti. Törende şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çekilirken, Bodrum sporunun farklı branşlarda elde ettiği başarıların kent için taşıdığı önem vurgulandı.

Ankara: "Bodrum adına büyük bir gurur"

Ankara, Yalıkavakspor'un başarısının yalnızca kulüp için değil, Bodrum adına da önemli bir gurur olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Bodrum'a getirerek kentimize büyük bir gurur yaşatan Yalıkavakspor'u, Başkan Emin Palalı'yı, teknik ekibi ve sporcuları yürekten kutluyoruz. Bodrum'un adının farklı spor branşlarında başarılarla anılması hepimiz için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Palalı: "Tarihi bir başarıya ulaştık"

Yalıkavakspor Başkanı Emin Palalı ise plaket ve gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür ederek, başarının arkasındaki teknik ekip ve sporcuların emeğine dikkat çekti. Palalı, "Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Bodrum'a kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her şeyden önce bu büyük gururu bizlere yaşatan teknik ekibimize ve sahada son ana kadar mücadele eden sporcu kadromuza yürekten teşekkür ediyorum. Onların emeği, inancı ve mücadelesiyle bu tarihi başarıya ulaştık" dedi.

"Bu kupa Bodrum'un, bu gurur hepimizin"

Kent yöneticilerinin ve Bodrum spor camiasının desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Palalı, "Bugün Bodrum FK'nın ve kentimizin yöneticilerinin mutluluğumuza ortak olması bizim için son derece kıymetli. Sayın Taner Ankara'ya bu anlamlı plaket için; Muğla Valimiz Dr. İdris Akbıyık'a, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, Bodrum Kaymakamımız Ali Sırmalı'ya, Bodrum Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci'ye ve her zaman yanımızda olan Bodrum halkına Yalıkavakspor ailesi adına teşekkür ediyorum. Bu kupa Bodrum'un, bu gurur hepimizin" diye konuştu.

Statta anlamlı buluşma

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından şampiyonluk sevincini Bodrum'un farklı kesimleriyle paylaşan Yalıkavakspor için Bodrum İlçe Stadı'ndaki buluşma da anlamlı bir buluşma oldu. Bodrum FK'nın Yalıkavakspor'un başarısını plaketle kutlaması, iki kulübün Bodrum'u farklı branşlarda temsil ederken ortak başarı duygusunda buluşmasını sağladı.

Kaynak: İHA

Muğla Valiliği, İdris Akbıyık, Taner Ankara, Bodrum, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalıkavakspor şampiyonluk kupasını Bodrum İlçe Stadı'na taşıdı - Son Dakika

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