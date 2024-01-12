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Yalıkavakspor, Yenimahalle Belediyespor ile Kadınlar Kupası'nda karşılaşacak - Son Dakika
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Yalıkavakspor, Yenimahalle Belediyespor ile Kadınlar Kupası'nda karşılaşacak

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası son 16 turu ilk maçında Bodrum ekibi Yalıkavakspor, Yenimahalle Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yalıkavakspor, bu turdan önce Portekiz ekibi ADA de Sao Pedro do Sul ve İtalyan rakibi SSV Brixen Südtirol takımını elerken, Yenimahalle Belediyespor ise Avrupa Kupası 2'nci turunda Hollanda temsilcisi Veneco Velo'yu iki maçta mağlup ederek saf dışı bıraktı.

Yalıkavakspor, Yenimahalle Belediyespor ile Kadınlar Kupası\'nda karşılaşacak
12.01.2024 - 11:28,  Güncelleme: 11:33
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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası son 16 turu ilk maçında Bodrum ekibi Yalıkavakspor yarın Yenimahalle Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakada Rumen hakemler Doru Manea ile Radu Iliescu görev yapacak. İkinci maç ise 20 Ocak'ta Bodrum'da oynanacak. Yalıkavakspor, bu turdan önce Portekiz ekibi ADA de Sao Pedro do Sul ve İtalyan rakibi SSV Brixen Südtirol takımını elerken, Yenimahalle Belediyespor ise Avrupa Kupası 2'nci turunda Hollanda temsilcisi Veneco Velo'yu iki maçta mağlup ederek saf dışı bıraktı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yalıkavakspor, Yenimahalle Belediyespor ile Kadınlar Kupası'nda karşılaşacak - Son Dakika
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