Tutuk, milli sporculara başarılar diledi - Son Dakika
Üye Girişi

Tutuk, milli sporculara başarılar diledi

31.08.2022 14:25
Tutuk, milli sporculara başarılar diledi

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanan 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcularını ziyaret etti.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanan 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcularını ziyaret etti.

22 Ağustos'ta Yalova'ya gelerek Terma City'de kampa giren Milli Takımı, 3 eylülde Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Teknik heyet ve milli takım sporcular ile bir araya gelen Başkan Vekili Tutuk ile Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüpler Birliği (TTSBKB) ve Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Başkanı Alpaslan Erkoç sporculara başarı dileklerini ileterek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - YALOVA

YORUMLAR
500
A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.
Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Tayland, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tutuk, milli sporculara başarılar diledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:53 Kocaeli'nde aldatıldığını düşünen Suriyeli bir adam, eşini ve Murat isimli tütüncüyü bıçakladı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:54:51. #1.12#
SON DAKİKA: Tutuk, milli sporculara başarılar diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement