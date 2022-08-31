Tutuk, milli sporculara başarılar diledi

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanan 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcularını ziyaret etti.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanan 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcularını ziyaret etti. 22 Ağustos'ta Yalova'ya gelerek Terma City'de kampa giren Milli Takımı, 3 eylülde Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Teknik heyet ve milli takım sporcular ile bir araya gelen Başkan Vekili Tutuk ile Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüpler Birliği (TTSBKB) ve Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Başkanı Alpaslan Erkoç sporculara başarı dileklerini ileterek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - YALOVA

A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık

Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.