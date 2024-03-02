Yalova'da Köylerdeki Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği - Son Dakika
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Yalova'da Köylerdeki Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği

Yalova\'da Köylerdeki Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği

Yalova İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen törenle köylerde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı. Programda konuşan yetkililer, amatör sporun gelişmesi ve başarıları için destek verdiklerini belirtti.

02.03.2024 13:48  Güncelleme: 14:14
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Yalova İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen törenle köylerde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı.

Yalova 1 Numaralı Amatör Saha'da gerçekleştirilen programda köylerde bulunan spor kulüplerine malzeme desteği verildi. Programın açılış konuşmasını yapan Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul, destek için teşekkür etti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ise, amatör sporun gelişmesi ve spordaki başarıları katkı sunmak adına destekler verdiklerini belirterek, "Bunu her yıl gerçekleştiriyoruz, gelenek haline getirdik. Geçen sene yaptığımız destekleri 3 katına çıkararak amatör spor kulüplerine desteğimizi daha da artırmış olduk. Biz destek veriyoruz ama işin büyük kısmını Amatör Spor Kulüpleri başkanımız ve sporcularımız gerçekleştiriyorlar. Burada amatör spor kulüplerimiz ilimizde gençlerimizin gelişimine, sosyalleşmesine, en önemlisi bağımlılıkla mücadelede katkı sağlamak için çalışıyorsunuz. Amatör spor kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yılmaz, İl Özel İdaresi olarak sadece malzeme desteğinin yanı sıra faaliyetlerini yürütmeleri için tesislerin de bakımına katkı sağladıklarını anlattı.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise köylerin temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yaşam standardının yükselmesi için de hizmetler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Köylerimize sportif aktivitelerin desteklenmesiyle ilgili ciddi bütçeler ayırdık. Bu çerçevede yaptığımız işlerden bir tanesi de köy amatör sporlarının desteklenmesiydi. Hem malzeme bakımından hem de tesisleşme bakımından. Yalova 43 tane köyü olan Türkiye'nin coğrafi alan bakımından en küçük vilayeti. Köylerde yaşam standartlarını artırılmasına yönelik bu faaliyetleri önemsiyoruz" diye konuştu.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise, "Hasan başkanımızla biz bir anlaşma yapmıştık. Köylere destek verecekti biz de merkezdeki tüm spor kulüplerine destek vereceğiz. Biraz bizim yükümüz ağır oldu ama biz razıyız başkanım sorun değil. Biz de gençlere hizmet için yaklaşık 14 tane mini spor sahası ve basketbol sahası yaptık il merkezimizde. Tüm spor camiasına da belediyemizin imkanlarını açıyoruz. Aynı zamanda Yalovaspor'umuzu Yalova Belediyesi bünyesine alarak da 60 yıl sonra bir ilke imza attık. Yalova Belediyespor, 763 sporcumuz var. Birçok branşımız var. Tüm çocuklarımıza el ve omuz veriyoruz. Sporu önemsiyoruz. Ben de sporcu geçmişi olan bir başkan olarak bunu görmezden gelemeyiz diyorum" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Yalova Valisi Hülya Kaya il protokolüyle birlikte kulüp temsilcilerine spor malzemelerini teslim etti. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da katıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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