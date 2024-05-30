Yalova Dağcılık Spor Kulübü Şampiyonalara Zor Koşullarda Hazırlanıyor - Son Dakika
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Yalova Dağcılık Spor Kulübü Şampiyonalara Zor Koşullarda Hazırlanıyor

Yalova Dağcılık Spor Kulübü Şampiyonalara Zor Koşullarda Hazırlanıyor

Yalova Dağcılık Spor Kulübü, Yalova Belediyesi'nin sağlayamadığı çalışma koşullarına rağmen şampiyonalara hazırlanıyor. Kulüp, metruk bir binada antrenman yapmak zorunda kalan sporcuları yetiştirmeye çalışıyor.

30.05.2024 11:53  Güncelleme: 12:01
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Yalova Dağcılık Spor Kulübü tırmanış sporcuları, Yalova Belediyesi'nin sağlayamadığı çalışma koşullarına rağmen şampiyonalara hazırlanıyor. Kulüp; alkol ve uyuşturucu bağımlılarının mesken edindiği metruk binadaki tek göz odada aralarında Türkiye şampiyonlarının da olduğu sporcuları yetiştirmeye çalışılıyor.

Yalova Dağcılık Spor Kulübü, kent merkezine en uzaktaki mahallesi olan Paşakent'te Kalıcı Konutlar'daki metruk iş merkezinde zor koşullarda antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Yaşları 7'den başlayan sporcular, duvarları yazılarla dolu, uyuşturucu ve alkol kullanan şahısların mesken edindiği binada antrenman yapmak zorunda kalıyor. Çöp yığınına dönen binada çocuklar pis kokular içinde kendilerine yetersiz gelen tırmanış duvarında çalışıyor.

"Yalova'da maalesef başka tırmanış duvarı olmayışı bizi çok üzüyor"

Yalova Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf İşsever, tırmanış duvarlarının yanı sıra eğitim verdikleri yerin çok kötü durumda olduğunu belirterek, "Şu anki salon sporcular için çok yetersiz, çok ufak. Yalova'da maalesef başka tırmanış duvarı olmayışı bizi çok üzüyor. Çocukların gelişimine çok faydası olan bir spor, bir branş. Türkiye'de ve dünyada trend haline gelmiş bir spor. Özellikle fiziksel ve mental gelişimleri için oldukça yararlı bir spordur. Yalova'da büyük bir spor tırmanış duvarı yok. Bu spor tırmanışlarda 3 disiplin var. Boulder, speed ve hız duvarı var. Maalesef Yalova'da bunların bir tanesi bile yok. Sporcuların gelişiminde inanılmaz bir şekilde etki ediyor bu. Şu anki küçük salonda, oldukça yetersiz bir alamda ve gerçekten kötü alanda, metruk bir bina içinde antrenman yapma fırsatı buluyor çocuklar. Buna rağmen yarışmalara katılıyorlar, dereceler alıyorlar ama daha sağlıklı bir duvar olsa, daha iyi seviyelere geleceklerine inancımız sonsuz" şeklinde konuştu.

İşsever, Yalova Dağcılık Spor Kulübü'ne üye 200 kişiden 100'ünün tırmanış sporu yaptığını ifade etti.

"Bu duvar yeterli gelmiyor"

Çocukları bu sporu yapan Elçin Soyman fiziksel şartlardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını anlatırken bir diğer sporcu annesi Banu Kaya da yetkililerden eğitime daha elverişli bir yer bir duvar istediklerini ifade etti.

2 Türkiye birinciliği ve 6 altın madalyası bulunan 10 yaşındaki tırmanış sporcusu Aras Soyman ise, "Tek kişi için ideal bir salon ama bu spor Türkiye'de daha yaygın olduğu için küçük yerlerde de bu davarların büyük olması lazım. Yeni bir duvar istiyorum. Bu duvar benim için yeterli gelmiyor. Çünkü geçen gittiğim yarışmada çok kötü bir derece yaptım ve öbür yıl yarışmaya katılmayıp biraz daha çalışıp iyi bir duvarımız olduğu zaman sonraki yıldaki yarışmaya katılmayı düşünüyorum" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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