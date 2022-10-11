Yalova haber | Yalova Belediyesi spor alanlarının yapımına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova haber | Yalova Belediyesi spor alanlarının yapımına başladı

11.10.2022 13:15
Yalova haber | Yalova Belediyesi spor alanlarının yapımına başladı

Yalova habere göre Yalova Belediyesi tarafından mahallelerde yapılacak olan spor alanlarının 5'inin yapımına başlandı.

Yalova Belediyesi tarafından mahallelerde yapılacak olan spor alanlarının 5'inin yapımına başlandı. Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, toplamda 7 noktada yapılacak olan spor alanı çalışmalarını yerinde inceledi.

Tutuk tarafından geçtiğimiz aylarda gençlere müjdelenen spor alanlarının yapımının kısa süre içinde tamamlanacağı bildirildi. Gençlerin sportif faaliyetlerini mahallelerinde sürdürmeleri adına başlatılan proje ile binlerce gence yeni alan oluşturulacağını ifade eden Tutuk, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin daha kaliteli vakit geçirirken zamandan da tasarruf etmelerini sağlayacağız. Basketbol sahalarından halı sahalara, tenis kortlarından kaykay pistlerine kadar spor alanlarımız birçok amaçta faaliyet gösterecek. Bu projemiz ile birlikte hem gençlerimizin yanında oluyor hem de spora yönlendirmeyi hedefliyoruz. Postacı ve Seda Sokak'ta yapımına başlanan spor alanlarımızı ekibimle birlikte inceledik. Kısa sürede tamamlanacak ve inanıyorum ki gençlerin gözdesi olacak. Şimdiden önce gençlerimize ardından tüm Yalova'mıza hayırlı olmasını diliyorum." - YALOVA

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Bu lisenin süs bitkisi üretim kazancı dudak uçuklatıyor Son dakika haber! Bu lisenin süs bitkisi üretim kazancı dudak uçuklatıyor Yalova haber... Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi Yalova haber... Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi YALOVA'DA DOMUZ SÜRÜSÜ KARA YOLUNA İNDİ YALOVA'DA DOMUZ SÜRÜSÜ KARA YOLUNA İNDİ
Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Mustafa Tutuk, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalova haber | Yalova Belediyesi spor alanlarının yapımına başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:05 Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin
14:57 3 yaşındaki Meryem'in annesinin sevgilisinin istismarına uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Baba sinir krizi geçirdi
14:51 Çanakkale'de 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek Assos ve Troya tünelleri açıldı
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende bakan yardımcısını uyardı: Kesme, kesme, sabırlı ol
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek
14:35 Konaklama vergisi 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor! Yüzde 2 alınacak
14:36 NASA'nın gönderdiği araç, Mars'ta "insan çöpü" buldu! Görüntü, sosyal medyada gündem oldu
14:27 Bakan Süleyman Soylu'nun muhabire verdiği cevaba Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden tepki: Gazeteciler kimsenin canı değildir
14:14 Şüpheli ifadeler veren iş arkadaşları gözaltına alındı! 20 yaşındaki Dilara'nın ölümü soruşturuluyor
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 15:29:52. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova haber | Yalova Belediyesi spor alanlarının yapımına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement