Yalova Su Sporları ve Balık Adamlar Kulübü Sezon Açılışı - Son Dakika
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Yalova Su Sporları ve Balık Adamlar Kulübü Sezon Açılışı

Yalova Su Sporları ve Balık Adamlar Kulübü üyelerinin katılımıyla sezon açılışı gerçekleşti. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, şehrin su sporları merkezi olma hedefini vurguladı.

29.03.2024 15:12  Güncelleme: 15:16
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Yalova Su Sporları ve Balık Adamlar Kulübü sezon açılışı gerçekleşti.

sporları sezonu açıldı. Yalova Su Sporları ve Balık Adamlar Kulübü üyelerinin gerçekleştirdiği açılış törenine Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve çok sayıda su sporu sever katıldı.

Açılışla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, "Yalova'mız ülkemizin en uzun sahil şeridine sahip İli. Bu özelliğimizi avantaja çevirerek şehrimizi su sporları merkezi haline getireceğiz. Yeni sezonun hayırlı olmasını ve başarılı olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan kulüp üyeleri tarafından gece de gösteriler yapıldı. Yalova Kürek Kulübü sporcuları havanın kararması ile birlikte Ak Şemsettin Köprüsü kenarında hazırladıkları ışık gösterisini halkın beğenisine sundu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yalova Su Sporları ve Balık Adamlar Kulübü Sezon Açılışı - Son Dakika

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