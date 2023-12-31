 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yalova U18 Ligi'nde Kartalspor ile Yeşilovaspor arasında arbede: 8 kırmızı, 5 sarı kart - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova U18 Ligi'nde Kartalspor ile Yeşilovaspor arasında arbede: 8 kırmızı, 5 sarı kart

Yalova U18 Ligi'nde oynanan Yalova Kartalspor ile Yalova Yeşilovaspor maçında hakem 8 kez kırmızı, 5 kez de sarı kartına başvurdu. Maçta yaşanan arbedeler nedeniyle 7 futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Yalova U18 Ligi\'nde Kartalspor ile Yeşilovaspor arasında arbede: 8 kırmızı, 5 sarı kart
31.12.2023 - 14:26,
Abone Ol

Yalova U18 Ligi'nde oynanan ve sahada oyuncular arasında arbedelerin yaşandığı Yalova Kartalspor ile Yalova Yeşilovaspor maçında hakem 8 kez kırmızı, 5 kez de sarı kartına başvurdu.

Yalova U18 Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Kartalspor ile Yalova Yeşilovaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekipten Bülent İren rakibine yaptığı sert faul sonrasında kırmızı kart gördü. Bu esnada iki takım oyuncuları arasında gerginlik yatıştırılarak maça devam edildi. İkinci yarıda ise zaman zaman gerginlik yine arttı. Dakikalar 81'i gösterdiğinde Yeşilovaspor'da Abdülsamet Dağ rakip fileleri havalandırdı. Konuk ekibin gol sevinci esnasında saha içi bir anda karıştı. Emniyet güçleri saha içindeki olayları güçlükle ayırdı. Karşılaşmayı yöneten Muhammed Burak Tufan, sportmenliğe yakışmayan görüntülerin ardından 8 kez kırmızı ve 5 kez de sarı kartına başvurdu. Kartalspor Teknik Sorumlusu Kartal Tekin ve 4 futbolcu ile Yeşilovaspor'dan 3 futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte hakem üçlüsü, sahayı polis güçleri öncülüğünde terk etti. - YALOVA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kartalspor, Yalova, Olaylar, Güvenlik, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalova U18 Ligi'nde Kartalspor ile Yeşilovaspor arasında arbede: 8 kırmızı, 5 sarı kart - Son Dakika


15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02
Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50
CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz 'Seçimler' deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı

Son Dakika
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50 CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 16:10:18. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova U18 Ligi'nde Kartalspor ile Yeşilovaspor arasında arbede: 8 kırmızı, 5 sarı kart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement