Yalovaspor Başkanı Hakan Suiçmez: "Amacımız birleştirici olmak" - Son Dakika
Üye Girişi

Yalovaspor Başkanı Hakan Suiçmez: "Amacımız birleştirici olmak"

11.06.2022 17:27
Yalovaspor Başkanı Hakan Suiçmez: "Amacımız birleştirici olmak"

Yalovaspor Kulübü Başkanı Hakan Suiçmez, "Amacımız birleştirici olmak.

Yalovaspor Kulübü Başkanı Hakan Suiçmez, "Amacımız birleştirici olmak. Şehrimizi Yalovaspor çatısı altında birleştirebilmek" dedi.

Bölgesel Amatör Ligi"nde mücadele veren Yalovaspor'da Başkan Hakan Suiçmez, göreve gelmesi sonrasında ilk kez basın toplantısı düzenledi. Mayıs ayındaki kongrede tek adayla gidilen başkanlık seçiminde göreve gelen Suiçmez, kentte bir çok görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Bizden önceki yönetime ciddi bir destek verilmişti. Şuanda da bu konudaki söylemler bana cesaret verdi ve elimizi taşın altına soktuk. İnşallah aynı destek ve katkılar bu dönemde de devam eder. Bunu bekliyoruz. Amacımız birleştirici olmak. Şehrimizi Yalovaspor çatısı altında birleştirebilmek" dedi.

"5 milyon civarında borç gözüküyor'

Yalovaspor'un genel borç durumuyla ilgili de bilgi veren Suiçmez, şöyle konuştu:

"Karar defterini tam net inceleyemedim ama kongrede beyan edilen bir rakam var. 5 milyon civarında bir rakam. Bu rakamın 2 milyon civarında olan kısmı daha önceki yönetimlerden kaynaklı icra noktasına gelmiş. Bizden önceki yönetim de buna itiraz etmiş. Diğer borç da önceki yönetimden kaynaklı bir borç. Onay Tuna başkan 'bununla alakalı bizim alacağımız olmaz' diye cümle kurmuştu. Doğal olarak bu yazılması gerekiyordu ve yazıldı. Yarın öbür gün Yalovaspor'un lehine almazlar ya da hibe ederler. Bu onların tasarrufuna kalmış bir şey. Yaklaşık 1 milyon civarında da SSK ve vergi gibi ufak tefek borçları var. Yalovaspor adına 5 milyon civarında bir borç gözüküyor. Ancak bu borç bizim önümüzde bir engel değil. Profesyonel lige yükselirsek bir engel teşkil eder. O aşamaya kadar bunları çözeriz diye düşünüyorum."

Suiçmez, Yalovaspor'da ne altyapıyı ne de A takımının şu anda olmadığını dile getirerek, "Şuan takımımız sıfır. Tabi eski görüşeceğimiz oyuncularımız var. Bu oyuncular bizimle görüşme bekliyorlar. İlk hedefimiz altyapıyı kurmak. Kurban Bayramı'na kadar altyapılar kurulmuş olacak. Biz sezona kısmet olursa altyapı, kadın futbol takımı ve A takımla girmiş olacağız" diye konuştu. - YALOVA

Yalovaspor Başkanı Hakan Suiçmez: Amacımız birleştirici olmak
Yalovaspor Başkanı Hakan Suiçmez: Amacımız birleştirici olmak

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Yalovaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalovaspor Başkanı Hakan Suiçmez: 'Amacımız birleştirici olmak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:29:44. #1.11#
SON DAKİKA: Yalovaspor Başkanı Hakan Suiçmez: "Amacımız birleştirici olmak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement