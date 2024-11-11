Yalovaspor, Merkezefendi'yi Mağlup Etti - Son Dakika
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Yalovaspor, Merkezefendi'yi Mağlup Etti

Yalovaspor, Merkezefendi\'yi Mağlup Etti

Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi'yi 90-76 yenerek Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

11.11.2024 21:46
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Salon: 90. Yıl

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Uğur Akyıldız

Yalovaspor Basketbol: McConico 15, Johnson 17, Kadir Bayram 22, Peterka 16, Sherfield 11, Clark 3, Krampelj 4, Hill, Boran Güler, Egemen Güven 2, Ege Özçelik

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 15, Cook 14, Lomazs 25, Ayberk Olmaz, McLemore 16, Arca Tülüoğlu 4, Berke Aygündüz, Shittu, Bleijenbergh 2

1. Periyot: 22-24

Devre: 40-43

3. Periyot: 69-62

Beş faulle oyundan çıkan: 34.30 Arca Tülüoğlu (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın son maçında Yalovaspor Basketbol, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 14 sayı farkla 90-76 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 24-22 önde bitiren konuk ekip, devre arasına 43-40 üstün girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçiren Yalovaspor Basketbol, üçüncü çeyreğini 69-62 önde tamamladığı karşılaşmadan 90-76 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yalovaspor, Merkezefendi'yi Mağlup Etti - Son Dakika

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