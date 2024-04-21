Süper Amatör Küme\'de Yalovaspor Şampiyonluğunu İlan Etti

Süper Amatör Küme'nin heyecan dolu son haftasında Yalovaspor, ev sahibi olduğu maçta Safranspor'u 5-2 mağlup ederek sezonu 66 puanla zirvede tamamladı.
Süper Amatör Küme'nin nefes kesen final maçında Yalovaspor, sahasında Safranspor'u konuk etti. Yalova Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede Yeşil Kırmızılılar, rakibini etkileyici bir performansla 5-2 mağlup ederek sezonu 66 puanla tamamladı. Karşılaşmanın kahramanları arasında, 10-40. dakikalar arasında Ege Kartal Kotaz, 29. dakikada Mazlum Başaran, ve 34. dakikada Ahmet Yusuf İpekçi'nin attığı goller dikkat çekti. Yalovaspor'un galibiyet golünü ise 72. dakikada Yusuf Turan kaydetti. Rakip takımın skora katkısı ise 45. dakikada Arif Yıldız'ın attığı gol ve 76. dakikada Yıldıray İlmaz'ın penaltı golüyle geldi. Yalovaspor'un başarılı teknik direktörü Faruk Yiğit ve futbolcuları, şampiyonluk kupasını kaldırmak için sahneye çıktı. Törene, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul ve Asbaşkanı Osman Gençtürk'ün yanı sıra Futbol İl Temsilcisi Gökhan Güngör katılım gösterdi. Yalovaspor'un elde ettiği bu büyük başarı, taraftarlarına gurur yaşattı. - YALOVA
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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı tamamlandı. Yarışa Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan 85 sporcu katıldı. Sporcular, Tahtalı Dağı'nın zirvesinden başlayarak zorlu parkurları aşarak denize indi. Yarışın bitiş çizgisinde sahile kurulan rampadan denize atlayan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenerek çeyrek finalde veda etti. Kaçırdığı penaltı sonrası eleştirilerin hedefi olan Leonardo Bonucci'nin, Fenerbahçe taraftarından gelen tepkiler nedeniyle emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.
Çorum'da düzenlenen Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren yarışlara 130 spor kulübünden 1250 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin bitimine üç hafta kaldığını belirterek, 'Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor' dedi. Çorum FK, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev ise ayrı çalıştı. Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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