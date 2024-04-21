Süper Amatör Küme\'de Yalovaspor Şampiyonluğunu İlan Etti

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Süper Amatör Küme'nin heyecan dolu son haftasında Yalovaspor, ev sahibi olduğu maçta Safranspor'u 5-2 mağlup ederek sezonu 66 puanla zirvede tamamladı.

Süper Amatör Küme'nin nefes kesen final maçında Yalovaspor, sahasında Safranspor'u konuk etti. Yalova Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede Yeşil Kırmızılılar, rakibini etkileyici bir performansla 5-2 mağlup ederek sezonu 66 puanla tamamladı. Karşılaşmanın kahramanları arasında, 10-40. dakikalar arasında Ege Kartal Kotaz, 29. dakikada Mazlum Başaran, ve 34. dakikada Ahmet Yusuf İpekçi'nin attığı goller dikkat çekti. Yalovaspor'un galibiyet golünü ise 72. dakikada Yusuf Turan kaydetti. Rakip takımın skora katkısı ise 45. dakikada Arif Yıldız'ın attığı gol ve 76. dakikada Yıldıray İlmaz'ın penaltı golüyle geldi. Yalovaspor'un başarılı teknik direktörü Faruk Yiğit ve futbolcuları, şampiyonluk kupasını kaldırmak için sahneye çıktı. Törene, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul ve Asbaşkanı Osman Gençtürk'ün yanı sıra Futbol İl Temsilcisi Gökhan Güngör katılım gösterdi. Yalovaspor'un elde ettiği bu büyük başarı, taraftarlarına gurur yaşattı. - YALOVA