Yamaç Paraşütü'nde Trajik Kaza
Yamaç Paraşütü'nde Trajik Kaza

21.08.2025 11:20
Cengiz Kalyoncu, Hasandağı'nda yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti. Köylüler yardımcı oldu.

AKSARAY'daki Hasandağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde sert iniş yapıp hayatını kaybeden pilot Cengiz Kalyoncu'ya (57), düştükten sonra ilk müdahaleyi köylülerin yaptığı ortaya çıktı. Köylülerin Kalyoncu'yu sıcaktan korumak için kendi paraşütüyle gölge yaptıkları belirtildi.

Hasandağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde 18 Ağustos günü pilot Cengiz Kalyoncu ile havalandıktan bir süre sonra telsiz irtibatı kesildi. Bunun üzerine paraşütçüler, GPS sinyalini takip ederek Helvadere beldesi kırsalında, Kalyoncu'yu yerde ağır yaralı halde buldu. Sert iniş yapması sonucu yaralandığı belirlenen Cengiz Kalyoncu, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kalyoncu, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Cengiz Kalyoncu'nun cenazesi memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

PARAŞÜTLE GÖLGE YAPMIŞLAR

Düşüp ağır yaralandıktan sonra Kalyoncu'ya önce köylülerin müdahale ettiği sıcaktan korumak için de kendi paraşütüyle gölge yaptıkları ortaya çıktı. Cengiz Kalyoncu'nun ölümünden sonra 1 gün ara verilen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın 23 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Aksaray, Pilot, Spor, Kaza, Son Dakika

11:14
