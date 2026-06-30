Yamaç Paraşütü Sporcusunun Yeni Hedefi Kütahya - Son Dakika
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Yamaç Paraşütü Sporcusunun Yeni Hedefi Kütahya

Yamaç Paraşütü Sporcusunun Yeni Hedefi Kütahya
30.06.2026 12:43
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21 yaşındaki Nuri Gül, Sakarya'dan Kütahya'ya 150 km uçmayı hedefliyor. Yeni hazırlıklar yapıyor.

Geçtiğimiz yıl Sakarya'dan havalanarak 112 kilometrelik uçuşla Eskişehir'e ulaşan 21 yaşındaki yamaç paraşütü sporcusu, yeni rotasını belirledi. Genç sporcu, bu kez hedefinin yaklaşık 150 kilometrelik uçuşla Kütahya'ya ulaşmak olduğunu söyledi.

2025 yılının haziran ayında gerçekleştirdiği uçuşta Sakarya'dan havalanarak Türk Hava Kurumu'nun eğitim merkezi bulunan Eskişehir'in İnönü ilçesine iniş yapan ve 112 kilometrelik mesafeyle dikkat çeken 21 yaşındaki Nuri Gül, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Uzun mesafe uçuşlarının ciddi hazırlık, doğru meteorolojik şartlar ve tecrübe gerektirdiğini belirten Gül, geçtiğimiz yıl elde ettiği başarının kendisine önemli bir özgüven kazandırdığını ifade etti. Yeni hedefinin Kütahya olduğunu söyleyen doğa sporuna başladığı zamanı ve ailesinin destekleriyle Milli sporcu olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin birçok bölgesinde uçuş yaptım"

21 yaşındaki paraşüt sporcusu Nuri Gül, "Sakarya'da yapılabilecek en iyi doğa sporlarından bir tanesi yamaç paraşütü. Türkiye'deki diğer yerlere göre en büyük avantajı şehre çok yakın olması ve ulaşımı da çok kolay. Ailem 2015 yılında Sakarya'ya taşınmadan bu sporu yapmıştı ve buraya taşınınca babam bana burada da bu sporu yapıp yapamayacağımızı sordu. Sakarya'da da başladık bu serüvene ve devam ediyoruz. 2022-2023 yılından beri mesafe uçuşlarını yapıyorum ve Kahramanmaraş'ta öğrendi. Daha sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde uçuş yaptım. Buradan ilk yaptığım uçuş Kartepe istikameti oldu ve orada iniş yaptım. Eskişehir uçuşunun en önemli noktası Geyve boğazının kat edilmesi orada ciddi bir vadi var ve motorsuz bir hava aracı olduğumuz için yüksek geçmemiz gerekiyordu. Fikir hep aklımdaydı sadece doğru havayı bekliyordum. Tek başına uçmak kolay değil şartlar oluşunca uçtum ama bu uçuşun ucu açık biraz daha gidilebilir hatta önümdeki hedef Kütahya'ya uçmak. Eskişehir uçuşum 3 saat sürdü, bizde en önemli etken aslında rüzgar, havanın ısınması da çok önemli o gün rüzgar fazlaydı. Ortalama hızımda fazlaydı ve 3 saate uçtum. Babam şehirde değildi Sakarya'ya geleceklerdi ve benim uçtuğumu öğrenince Eskişehir'e kadar aşağıdan takip etti. Eskişehir'de de Türk Hava Kurumu'nun tesisleri var, oraya iniş yaptım" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yamaç Paraşütü Sporcusunun Yeni Hedefi Kütahya - Son Dakika

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