Ünlü futbolcunun eski sevgilisi tatilde! Yanındaki iki kız dudak dudağa
Lamine Yamal'ın eski kız arkadaşı Nicki Nicole, kız arkadaşlarıyla çıktığı tekne tatilinde görüntülendi. Tatilden yansıyan karelerde gruptaki iki kızın öpüştüğü anlar da objektiflere yansıdı.
Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın eski sevgilisi Nicki Nicole, kız arkadaşlarıyla tekne tatiline çıktı. Şapkalı haliyle görüntülenen Arjantinli şarkıcı, arkadaşlarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.
İKİ KIZIN ÖPÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Tekne tatilinden gelen fotoğraflardan biri ise özellikle dikkat çekti. Nicki Nicole arkadaşlarıyla teknede vakit geçirirken gruptaki iki kızın dudak dudağa öpüştüğü an objektiflere yansıdı. Nicki Nicole ise öpüşen iki arkadaşının hemen yanında otururken görüntülendi.
Son Dakika › Spor › Ünlü futbolcunun eski sevgilisi tatilde! Yanındaki iki kız dudak dudağa - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)