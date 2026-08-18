Ünlü futbolcunun eski sevgilisi tatilde! Yanındaki iki kız dudak dudağa

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın eski sevgilisi Nicki Nicole, kız arkadaşlarıyla tekne tatiline çıktı. Şapkalı haliyle görüntülenen Arjantinli şarkıcı, arkadaşlarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.

İKİ KIZIN ÖPÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Tekne tatilinden gelen fotoğraflardan biri ise özellikle dikkat çekti. Nicki Nicole arkadaşlarıyla teknede vakit geçirirken gruptaki iki kızın dudak dudağa öpüştüğü an objektiflere yansıdı. Nicki Nicole ise öpüşen iki arkadaşının hemen yanında otururken görüntülendi.