Yanal Vakfı İlk 'Vefa Ödülleri'ni Törenle Verdi - Son Dakika
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Spor

Yanal Vakfı İlk 'Vefa Ödülleri'ni Törenle Verdi

Ersun Yanal'ın kurduğu Yanal Vakfı, gençlere destek amaçlı ilk 'Vefa Ödülleri'ni düzenledi.

10.10.2024 20:46
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Yanal Vakfı, "Vefa Ödülleri" töreninin ilkini gerçekleştirdi.

Beşiktaş'taki Bahçeşehir Üniversitesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende, spor, sanat, bilim, teknoloji ve eğitim odaklı projeler üreten sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra sosyal girişimler ile kurum profesyonelleri 20 kategoride ödüllendirildi.

Çocukların ve gençlerin spor, sanat, bilim-teknoloji ve eğitim alanlarında gelişimlerine destek vermek, ihtiyaç duyacakları alanlarda eşit fırsatlara erişimlerine yönelik çalışmalar yapmak, iş hayatına donanımlı bir şekilde katılmalarına katkı sunmak, gençlere sporu sevdirmek ve teşvik etmek, onların sağlıklı yaşama yönelmelerini sağlamak amacıyla çalışan Yanal Vakfı'nın "Vefa Ödülleri" kapsamında da elde edilen tüm gelir, eğitimine devam eden ve amatör-profesyonel olarak sporla ilgilenen gençlerin spor ve eğitim alanında desteklenmesi için oluşturulan "Gelişim Destek Burs Fonu"na aktarıldı.

Her yıl düzenli olarak verilecek "Vefa Ödülleri" töreni öncesinde konuşan Ersun Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"33 Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha büyük bir genç nüfusa sahibiz. Bu gençlerin fırsat eşitliği halinde ortaya koyabilecekleri büyük bir enerji var. Sanat, spor ve kültür, bu alanların başında geliyor. Büyük olanaksızlıklara rağmen sivil toplum örgütlerinin projelerini ve çabalarını görmezden gelemeyiz. Spor, sanat ve kültürde gençleri destekleyerek, fırsat eşitliği oluşturmak istiyoruz. Bizde 'Coğrafya kaderimizdir' diye bir söz var. Biz de tam tersi. Biz, kaderimizi belirleriz. Sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla ortaya çıkan birçok proje ve dokundukları birçok insan var. Bizim vakfımız, sonuç almış ve başarılı olmuş projeleri destekliyor. Ülkemizde ihtiyacı olan her gence dokunmak ulaşabileceğimiz bütün insanlara ulaşmak istiyoruz. Sivil toplum örgütlerinin, gençlere destek verdiği projeler var. Bu projeler, büyük bir jüri tarafından değerlendirildi. Bu gece, projeler için ödüller verilecek. Birbirimizi destekleyen açıklamalarla, bu yola hep birlikte devam edeceğiz."

Ersun Yanal'ın eşi İren Ağan Yanal ise "Ben de bu projenin parçası olduğum için mutluyum. Katılan herkese de teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Ersun Yanal, Burs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yanal Vakfı İlk 'Vefa Ödülleri'ni Törenle Verdi - Son Dakika

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