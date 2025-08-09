Yangın Tahribatına Rağmen Antalya Okçularından Başarı - Son Dakika
Yangın Tahribatına Rağmen Antalya Okçularından Başarı

09.08.2025 12:02
Antalyalı okçular, orman yangınında malzemeleri yanmasına rağmen Türkiye Kupası'nda 9 madalya kazandı.

Türkiye Kupası'na 5 gün kala Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınında malzemeleri küle dönen Antalyalı okçular, organizasyonda 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazanmayı başardı.

Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 25 Temmuz'da çıkan yangın, Samsun'daki Okçuluk Türkiye Kupası'na hazırlanan Vedat Erbay Okçuluk Akademisi'nin antrenman sahasına da sıçradı.

Yangında, sporcuların antrenman sonrası okçuluk malzemelerini bıraktıkları konteyner küle döndü. Türkiye Kupası'na çok az süre kala ekipmanları kullanılamaz hale gelen genç okçular, büyük üzüntü yaşadı.

Türkiye'yi iki olimpiyatta temsil eden eski milli sporcu ve bir dönem milli takım antrenörü de olan Vedat Erbay'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "geçmiş olsun" mesajı iletti.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Bakan Bak'ın talimatını Erbay'a aktararak, "Devlet arkanızda, yanan malzemeleriniz yenilenecek. Samsun'daki şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanın" dedi.

Bu gelişmeyi sporcularına anlatan Erbay, Samsun'daki müsabakalar için takımını yeniden motive etmeyi başardı.

Umutlar azimle filizlendi

Antalyalı genç okçulara "emanet ekipmanlar" temin edildi.

Böylece, kısa süre kalan müsabakalar için antrenmanlar tekrar başladı. Azimle çalışmalarını sürdüren sporcuların başarıya inancı da yeniden filizlendi.

Samsun'a giden Antalyalı genç okçular, 30 Temmuz-03 Ağustos tarihlerindeki müsabakalardan 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla dönmeye başardı.

"Başarınız yangının izini siler"

Antrenör Vedat Erbay, AA muhabirine, Güzeloba Mahallesi'ndeki ormandan antrenman sahalarına sıçrayan yangın nedeniyle büyük talihsizlik yaşadıklarını söyledi.

"Yangın okçularımızın antrenman yaptığı sahaya sıçradı. Malzemelerimiz eridi ve geriye hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullanan Erbay, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın kendilerini aramasıyla toparlandıklarını dile getirdi.

Erbay, şöyle devam etti:

"Çocuklarımıza 'Samsun'a gideceğiz, yarışmaya her zaman ki gibi güçlü katılacağız' diye psikolojik destek verdik. Başarının yangının izini sileceğine inandık. Kulübümüzdeki bütün sporcular ve aileler sevgi yumağı oldu ve herkes bir birine malzeme verdi. Yarışmaya 3 gün kala başka yerde antrenman yaptık. Böyle bir afet döneminde devletimizin sporcularımızın ve bizlerin arkasında olması ayrıca güç verdi."

"Sıfıra düştük"

Klasik Yay Kategorisinde altın madalya kazanan Melissa Ahmed ise yangında ekipmanlarının yandığını öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Melissa Ahmed, "Ekipmanlarımızın hepsi yandı, sıfıra düştük. Emanet oklar aldık. Şampiyon olmayı başardık." diye konuştu.

Makaralı Yay kategorisinde gümüş madalya kazanan Zeynep Bıçak da şampiyona öncesi üzüntülerini ve acılarını bir kenara bırakıp toparlandıklarını belirterek "Çözüm odaklı olmaya çalıştık." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Muratpaşa, antalya, Türkiye, Okçular, Yaşam, Gümüş, Olay, Spor, Son Dakika

