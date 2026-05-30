Yankı Erel, Kutaisi Turnuvası'nda Şampiyon

Yankı Erel, 1 numaralı seribaşı olduğu Kutaisi Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde Ukraynalı Vadym Ursu'yu 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Gürcistan'ın Kutaisi kentinde düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde, dünya 346 numarası Yankı ile klasmanın 471. basamağındaki Ursu karşılaştı.
Korttan 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan Yankı, ITF organizasyonlarındaki 12. tekler şampiyonluğunu kazandı.
