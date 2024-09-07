Yankı Erel ve Bakshi Çiftler Şampiyonu

Spor

Milli tenisçi Yankı Erel ve Gürcü partneri Aleksandre Bakshi, QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open'da çiftlerde şampiyonluğun sahibi oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TED Spor Kulübü'nde bu sene 76'ncısı düzenlenen organizasyonun finalinde Yankı Erel ve Gürcü partneri Bakshi, finalde Danimarkalı August Holmgren-Johannes Ingildsen ikilisini 7-6 ve 7-5 ile geçerek turnuvanın çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.