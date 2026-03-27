Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti

27.03.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Yapay zeka, A Milli Takım'ın finalde Kosova ile karşı karşıya geleceği maçta Dünya Kupası'na katılma ihtimaliyle ilgili tahminde bulundu.

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılacak son takımlar önümüzdeki günlerde belli oluyor.

A MİLLİ TAKIMIMIZ FİNAL MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, final maçında Slovakya'yı 4-3 yenerek bir üst tura çıkan Kosova ile karşı karşıya gelecek.

YAPAY ZEKADAN TAHMİN

Yapay zeka, 31 Mart Salı günü oynanacak play-off finalleri öncesinde takımların 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimallerini değerlendirdi. Football Meets Data'nın hazırladığı tabloya göre; A Milli Takım, Kosova karşısında favori gösterildi. Rapora göre Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma şansı yüzde 55 olarak tahmin edildi. Bu oran, Romanya maçı öncesinde yüzde 49 olarak açıklanmıştı. Türkiye'ye ek olarak Avrupa'dan Dünya Kupası bileti alacak diğer ülkelerin İtalya, İsveç ve Danimarka olacağı ön görüldü.

24 YILLIK HASRET SONA EREBİLİR

A Milli Takım, Kosova'yı deplasmanda yenmesi halinde 24 yıllık hasrete son vererek 2002 yılının ardından ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı yakalayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Atmaca Ali Atmaca:
    Gördük maliyede yapay zekayı 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 00:24:39. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.