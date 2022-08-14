Red Bull Uçuş Günü yoğun katılımla İstanbul'da yapıldı

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Yaratıcı ve cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olan Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Caddebostan Sahili'nde 200 bini aşkın kişinin takip ettiği Red Bull Uçuş Günü'nde 30 takım yarıştı. Birbirinden fantastik uçuş araçlarıyla uçma hayalini gerçekleştiren takımlar, ilginç kostüm ve gösterileriyle jüriyi etkilemeye çalıştı. Red Öte yandan etkinlikte, dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa da izleyicilere unutulmaz bir gösteri sundu.

JÜRİ KOLTUĞUNDA ÜNLÜLER YER ALDI2019'un ardından bir kez daha Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilen Red Bull Uçuş Günü'nün jüri koltuğunda birbirinden ünlü isimler yer aldı. 30 takımın yarıştığı organizasyonun jüri koltuğunda Müge Boz Aslı Bekiroğlu , Mervan Tepelioğlu, Yağmur Sarıoğlu, Kerem Gök, Muhammed Yılmaz, Doğan Kabak, Kerem Alan ve Kamufle oturdu. Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu , Can Öncü, Deniz Öncü, Bora Altıntaş, Berke Dikişçoğlu, Hazal Nehir, Kübra Dağlı ve Ali Türkkan ile Onaranlar Kulübü kurucularından Doğukan Güngör ve Ufuk Emin Alengin de Red Bull Uçuş Günü'ne jüri olarak katıldı.DARIO COSTA'DAN NEFES KESEN GÖSTERİDünyanın en önemli akrobasi pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa, Caddebostan Sahili'ndeki organizasyonda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçağıyla havada akrobatik hareketlere imza atan

Dario Costa, izleyenlere nefes kesen bir gösteri sundu.

- İstanbul