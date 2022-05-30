Yarımada Spor Oyunları 2022'de coşkulu final

ÇEŞME'de 16 yıl aradan sonra yeniden başlayan Yarımada Spor Oyunları, Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde 4'üncü kez gerçekleştirildi. Oyunlarda 900 sporcu 11 branşta mücadele verdi. Çeşme Yarımadası'nın sporcuları arasındaki Yarımada Spor Oyunları, 23-29 Mayıs tarihleri arasında Çeşme'de düzenlendi. "Haydi spora" sloganı ile basketbol, futbol, kros, mini voleybol, masa tenisi, plaj voleybolu, oryantiring, satranç, tenis, yelken ve açık su yüzme gibi spor branşlarında çeşitli yarışmalar yapıldı. Uzun bir aradan sonra yeniden gerçekleştirilen Yarımada Spor Oyunları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Çeşme Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Urla Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi ve Selçuk Belediyesi'nin destekleriyle yapıldı.

ORAN'DAN TEBRİK

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, oyunların kapanış töreninde yaptığı açıklamada, "Yarımada Spor Oyunları'nda sporun iyileştirici, birleştirici gücü ile bir araya gelerek gençlerimizin centilmence yarışma heyecanına ortak olduk. Çeşmemizin güzellikleri arasında, sımsıcak güneşin altında centilmence mücadele eden ve dereceye girerek ödüllerini alan tüm sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" diye konuştu.

- Çeşme