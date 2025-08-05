Yarın görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi - Son Dakika
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Yarın görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

Yarın görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim\'in yeni adresi
05.08.2025 08:49
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Galatasaray'dan sonra Panathinaikos ve Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlüğe devam etme kararı aldı. Transfermarkt'ın haberine göre 71 yaşındaki çalıştırıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım çalıştıracak. Terim, yarın görüşme için Dubai'ye gidecek.

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılıktan sonra Panathinaikos ve Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlüğe devam etme kararı aldı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Transfermarkt'ın haberine göre 71 yaşındaki çalıştırıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım çalıştıracak. Habere göre Terim, bugün görüşme için Dubai'ye gidecek.

SON OLARAK AL-SHABAB'I ÇALIŞTIRDI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, büyük ses getirdi. 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam sezonun bitimiyle ise Arap ekibinden ayrıldı.

ARABİSTAN KARNESİ

Fatih Terim, son olarak çalıştırdığı Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan 71 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Panathinaikos, Galatasaray, Fatih Terim, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Spor Yarın görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yarın görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi - Son Dakika
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