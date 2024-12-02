Yarının Sultanları Mardin'de - Son Dakika
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Yarının Sultanları Mardin'de

Yarının Sultanları Mardin\'de

Giovanni Guidetti, Mardin'de kız çocuklarına voleybol eğitimi vererek projeyi tanıttı.

02.12.2024 18:17
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin, kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Mardin etabı gerçekleştirildi.

Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan ve İlker Altan, Artuklu Spor Salonu'nda iki farklı grup halinde kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

VakıfBank Başatrenörü Giovanni Guidetti, projenin bu sezonki ikinci ayağının Mardin'de yapıldığını belirterek, Türkiye'nin her köşesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

VakıfBank'ın katkılarıyla, projeyi daha etkili hale getirdiklerine ve daha geniş kitleye ulaşarak voleybolun yayılmasına katkı sağladıklarını belirten Guidetti, "İlk defa Mardin'deyim. Yarının sultanlarını bulmak için buradayız. Çok mutluyuz. Çocuklar geliyor. Voleybol için çok iyi bir gün. Biz istiyoruz ki çok çocuğa ulaşalım. Çok çocuk ile voleybol hakkında konuşalım. Bu yaşta spor yapmaları çok önemli." dedi.

VakıfBank Kulüp Menajeri Banu Can Schürmann ise Guidetti ve yardımcılarının kız çocuklarıyla beraber Mardin'de bir voleybol günü yaşayacaklarını dile getirerek "Bugün burada ulaşabildiğimiz kadar kız çocuğuna ulaşıp çocukları voleybol sporuyla tanıştırmak istiyoruz. Giovanni Guidetti'nin ve ekibinin tecrübeleriyle soru-cevap şeklinde olacak toplantılarla onlara ışık vermek istiyoruz. Kulüp olarak potansiyelli sporcuya elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Onları antrenmanlarımızla değerlendirip eğer gelecek ve umut vaat edecek olanları varsa kulüp bünyemizde tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de katkılarıyla yapılan etkinliğe Vali Yarımcısı Büşra Uçar Koyun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, VakıfBank Kulüp Müdürü Levent Özvarnalı da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yarının Sultanları Mardin'de - Son Dakika

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