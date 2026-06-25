Yaşar Bilir'in Kabrine Şampiyonluk Kupası - Son Dakika
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Yaşar Bilir'in Kabrine Şampiyonluk Kupası

Yaşar Bilir\'in Kabrine Şampiyonluk Kupası
25.06.2026 17:59
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Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği, 26'ncı şampiyonluk kupasını merhum Yaşar Bilir'in kabrine getirdi.

KUŞADASI Galatasaray Taraftarlar Derneği, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de geçen sezon kazandığı 26'ncı şampiyonluk kupasını, 2024 yılında hayatını kaybeden UltraAslan Kuşadası Temsilcisi Yaşar Bilir'in kabrine götürerek vefa örneği sergiledi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğun coşkusu taraftarlar arasında sürerken, Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği anlamlı bir ziyarete imza attı. Dernek Başkanı Barış Şalbaş ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede düzenlenen şampiyonluk balosu sonrası şampiyonluk kupasını yanlarına alarak, sarı-kırmızılı camiaya ve UltraAslan taraftar grubuna uzun yıllar emek veren, Kuşadası'nın sevilen isimlerinden merhum Yaşar Bilir'in kabrini ziyaret etti.

Sarı-kırmızı armaya duyduğu büyük sevgiyle tanınan merhum Yaşar Bilir'in şampiyonluk kupasıyla buluşması, sosyal medyada da duygusal paylaşımlara neden oldu.

Galatasaray'a duyduğu sevgiyle tanınan ve Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin sevilen isimlerinden biri olan Yaşar Bilir'in kabrini ziyaret ederek dualar okuyan dernek üyeleri, yanlarında getirdikleri 26'ncı şampiyonluk kupasını kabir başına koyarak anısını yad etti.

Duygusal anların yaşandığı kabir başında konuşan Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Barış Şalbaş, Bilir'in asla unutulmayacağını belirterek, "Galibiyetlerde ve şampiyonluklarda Yaşar kardeşimizin payı kelimelerle anlatılamaz. Yaşar Bilir, UltraAslan Kuşadası Temsilcisi olarak armanın peşinde bir ömür harcadı. Bu şampiyonluğu onun da görmesini, bu coşkuyu bizimle yaşamasını çok isterdik. Bizler, onun adını ve bıraktığı mirası yaşatmaya kararlıyız. Bugün bu kupayı ona getirdik; çünkü bu zaferde onun da duaları, emeği ve sevgisi var. Ruhun şad olsun Yaşar Kaptan, kupa seninle" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kuşadası, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaşar Bilir'in Kabrine Şampiyonluk Kupası - Son Dakika

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