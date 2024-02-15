Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda Ukraynalı rakibini 12-1 teknik üstünlükle yenerek altın madalya kazandı. Bu zaferle birlikte Yiğit, 7. kez Avrupa şampiyonu oldu ve kariyerindeki başarılarına bir yenisini ekledi.

15.02.2024 22:02  Güncelleme: 22:03
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Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı 12-1 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Yiğit, böylece 7. kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit, 76 kilonun elemelerinde Bulgar Vanesa Stoyanova Georgieva'yı teknik üstünlükle geçti. Çeyrek finalde Pauline Denise Lecarpentier'i 7-3, yarı finalde de Macar Bernadett Nagy'yi tuşla yenerek finale yükseldi. Finalde de finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı 12-1 teknik üstünlükle mağlup ederek 7. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Yasemin Adar Yiğit'in ayrıca 2 Dünya şampiyonluğu, 2 Dünya ikinciliği, 2 Avrupa ikinciliği, 1 olimpiyat üçüncülüğü, 2 Akdeniz Oyunları şampiyonluğu ve 1 de İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu da bulunuyor. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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