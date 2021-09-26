Yasemin Ecem Anagöz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendi

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kadınların çeyrek finalinde rakibi Güney Koreli An San'a 6-0 yenilerek elendi.

Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda milli sporcu Yasemin, ilk turu bay geçtikten sonra Slovak Denisa Barankova, Alman Katharina Bauer ve Meksikalı Aida Roman'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde eşleştiği olimpiyat şampiyonu Güney Koreli An San'a 6-0 yenilen Yasemin, turnuvaya veda etti.