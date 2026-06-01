Yasemin Ulucan Altın Madalya Kazandı
01.06.2026 10:52
Yasemin Ulucan, CMAS Dünya Kupası'nda 81 metre dalarak altın madalya aldı ve Türkiye'yi temsil etti.

Serbest dalış sporcusu Yasemin Ulucan, CMAS World Cup Depth Philippines 2026'da monopalet (CWT) kategorisinde 81 metrelik performansıyla altın madalya kazandı.

24-30 Mayıs tarihleri arasında Filipinler'in Camotes Adası'nda düzenlenen, CMAS World Cup Depth Philippines 2026'da (CMAS Serbest Dalış Dünya Kupası) Türkiye'yi temsil eden serbest dalış sporcusu Yasemin Ulucan, monopalet (CWT) kategorisinde 81 metrelik performansıyla altın madalya kazandı. Ulucan, 19 farklı ülkeden sporcuların katıldığı organizasyonda yarışan tek Türk sporcu oldu.

Yarışma sürecine dair açıklamada bulunan Yasemin Ulucan, "Filipinler'in Camotes Adası'nda düzenlenen CMAS World Cup Depth Philippines 2026'da (CMAS Serbest Dalış Dünya Kupası) Türkiye'yi temsil ettim. 19 farklı ülkeden sporcuların katıldığı organizasyonda yarışan tek Türk sporcu olarak monopalet (CWT) kategorisinde 81 metrelik performansımla altın madalya kazandım. Milli sporcu olarak ülkem adına mücadele ettiğim organizasyonda sezonun ilk Dünya Kupasını altın madalyayla tamamladım. Bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı sponsorlarım CITIZEN ve EPA Ticaret'e teşekkür ederim" dedi.

Skolyoz teşhisi rekortmen ve şampiyon yaptı

Yüzme ve dalış sporuna 10 yaşında konulan skolyoz teşhisi ve postür bozukluğunun tedavisi için başlayan Yasemin Ulucan ilk kupasını 13 yaşında kazandı. 13-18 yaş arasında yüzmede 10 birincilik, 22 ikincilik ve 24 üçüncülük kazanan Ulucan, birçok uluslararası yarışmada da ülkemizi temsil etti. 2018 yılında serbest dalışa başlayan Ulucan ve Mayıs ayında Ankara'da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda gerekli olan milli takım barajlarını geçerek milli takım kampına davet edildi. 2 haftalık kamp süreci sonucunda milli takıma seçilerek katıldığı İtalya Lignano'da gerçekleşen Serbest Dalış Indoor Dünya Şampiyonası'nda 8x50 branşında Dünya 4.'sü olarak ilk Türkiye Rekorunu kırdı. 2022 yılında Serbest dalış out- door şampiyonasına katılıp milli takıma seçildi. 2018 yılından bu yana bir çok şampiyonluk ve rekora imza atan Yasemin Ulucan'ın Filipinler'den de başarı ile döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

