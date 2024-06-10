Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı\'na dahil oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda bulunan Yasin Özcan, bu akşam Polonya'yla yapılacak hazırlık maçı için A Milli Futbol Takımı'na dahil oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 18 yaşındaki savunma oyuncusunun, bu sabah Varşova'daki A Milli Takım kampına dahil olduğu belirtildi.
Varşova'da kamp yapan A ve Ümit milli takımlarının daha önceden belirlenen program çerçevesinde yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecekleri kaydedildi.
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