Yasin Öztekin Bucaspor\'un Golcüsü

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Bucaspor 1928'in 37 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin, ilk 3 hafta itibarıyla 2 gol atarak takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ilk 3 maçında gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor. Bu süreçte Erbaaspor ve Somaspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, sadece evinde Ankara Demir'le berabere kaldı. Böylece İzmir ekibi, 2 galibiyet 1 beraberlik alarak yoluna yenilgisiz bir şekilde devam ediyor. Bu müsabakaların hepsinde de gol üretmeyi başaran Bucaspor 1928, rakip fileleri toplam 4 kez havalandırdı. Bu gollerin ikisini farklı oyuncular atarken, kalan iki gol ise 37 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'den geldi. Tecrübeli oyuncu, sezonun ilk maçı olan Erbaaspor müsabakasında galibiyeti getiren golü kaydederken, Ankara Demirspor maçında ise attığı golle mağlubiyetin önüne geçen oyuncu oldu. Böylece tecrübeli oyuncu, oynanan 3 haftalık periyotta gösterdiği performansla beğenileri toplamaya devam ediyor.

Öte yandan Yasin Öztekin, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Bucaspor 1928 formasıyla toplam 6 gole ulaştı. - İZMİR