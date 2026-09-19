Yasin Uzunoğlu'nun 90+3'teki golü Muğlaspor'a Iğdır FK ile 2-2 beraberlik getirdi - Son Dakika
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Yasin Uzunoğlu'nun 90+3'teki golü Muğlaspor'a Iğdır FK ile 2-2 beraberlik getirdi

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Yasin Uzunoğlu\'nun 90+3\'teki golü Muğlaspor\'a Iğdır FK ile 2-2 beraberlik getirdi
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Trendyol 1'inci Lig'deki ilk sezonunda Muğlaspor, evinde Iğdır FK ile 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. 90+3'te Yasin Uzunoğlu'nun golüyle eşitliği yakalayan Muğlaspor, 8 maçta 11 puana ulaşıp milli araya moralli girdi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk sezonunu geçiren Muğlaspor evinde Iğdır FK ile uzatma anlarında bulduğu golle 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Yalnız sezonun ilk haftasında Sarıyer'e deplasmanda 2-0 kaybeden yeşil-beyazlı ekip ardından çıktığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Son 3 maçtır sahadan beraberlikle ayrılan Muğla, Van Spor FK'nın ardından üst üste ikinci kez evinde 2-2'lik beraberliği son anlarda kurtardı. Van Spor FK maçında Osundina'nın 89'uncu dakikada attığı golle beraberliği sağlayan Muğlaspor, dün de 90+3'te 3'üncü Lig'den gelen genç yıldızı Yasin Uzunoğlu'yla eşitliği yakaladı.

3'ÜNCÜ LİG'DEN GELEN YASİN KURTARDI

Geçen sezon takım 2'nci Lig'deyken kadroda yer almayıp 3'üncü Lig'de Karşıyaka'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Yasin takımını yine ipten aldı. Daha önce 2-0 kazanılan Boluspor maçında Muğlaspor'un Trendyol 1'inci Lig'deki tarihinin ilk gollerini atarak takımına 3 puanı getiren Yasin dün de puanı kurtaran isim oldu. Van Spor FK önünde de gol atan Yasin Uzunoğlu forma giydiği 8 maçta 4 gole ulaşıp takımın en skoreri olmayı sürdürdü.

KOŞUKAVAK GURURLU

Ligde 8 maçta 11 puana ulaşarak 3 haftalık milli araya moralli giren Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Muğlaspor'un 25 oyuncunun ilk defa bir araya geldiği, kısa sürede kurulan bir takım olduğunu belirten Koşukavak, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok samimi ve içten mücadele ettiler. Hiçbir zaman kabullenmediler. Duygusu çok yüksek bir maçtı. Hepsine teşekkür ettim. Tabii ki bazı yerlerde hata yapıyoruz ancak her geçen gün gelişiyor ve eksiklerimizi düzeltiyoruz. Bir golü taç atışının ardından yedik. İkinci golde ise rakip oyuncu 20-30 metre top sürdü. Kolay goller yedik ancak çok fazla pozisyona girdik. Kazanmamız gereken bir maçtı fakat bir puanla ayrıldık. Çok ürettik ve kazanabilirdik. Birkaç haftadır geriden gelmek kolay olmuyor. Böyle anlarda duygularımıza da hakim olamıyoruz" dedi.

Yalçın Koşukavak, takımının uzatma anlarında bulduğu beraberlik golünün ardından yaşadığı sevincin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Herhalde sevincim ve yumruk yapmam biraz yanlış anlaşılmış. Dünyada bütün teknik direktörleri farklı şekillerde seviniyor. Guardiola da Klopp da seviniyor. O anda ruhunuz sizden gidiyor çünkü oyuncularınız çok büyük bir gayretle mücadele ediyor. Siz de sahanın içerisinde yaşıyorsunuz. Bu benim ilk gol sevincim değil. Görev yaptığım bütün takımlarda bunları yaşadım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA
TrendyolFutbolIğdırSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Yasin Uzunoğlu'nun 90+3'teki golü Muğlaspor'a Iğdır FK ile 2-2 beraberlik getirdi - Son Dakika
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