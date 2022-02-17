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Yatağan 23 Nisan Ortaokulu, il şampiyonu oldu - Son Dakika

Yatağan 23 Nisan Ortaokulu, il şampiyonu oldu

17.02.2022 17:42
Yatağan 23 Nisan Ortaokulu, il şampiyonu oldu

Okul sporları 2021-2022 Futsal Yıldız Kızlar İl Şampiyonası kıyasıya geçen mücadelelerin ardından tamamlandı.

Okul sporları 2021-2022 Futsal Yıldız Kızlar İl Şampiyonası kıyasıya geçen mücadelelerin ardından tamamlandı. Müsabakalarda etkili bir performans sergileyen Yatağan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulu tüm rakiplerini yenerek şampiyon olurken, Muğla'yı Türkiye Futsal Yıldız Kızlar grup maçlarında temsil etmeye hak kazandı.

Turnuvanın ilk günü Marmaris Orhaniye İnci Narin Yerlici Ortaokulu'nu 4-1, ikinci gün Bodrum Çiftlik Mustafa Yazıcı Ortaokulunu 8-1 ve son günde Yatağan Fatih Ortaokulu'nu 2-0 yenerek grubunu birinci tamamlayarak kupaya uzanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulu sporcuları maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Öğrencilerini tebrik eden Okul Müdürü Eray Özbek, Haziran ayından bu yana salonda çalışan sporcularının kupayı hak ettiğini ve daha büyük başarılar elde edeceğine inandıklarını ifade etti.

Şampiyona sonrasında öğrencileri tebrik eden Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar; "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları müsabakalarında Yıldız Kızlar Futsal Şampiyonası'nı birinci tamamlayan ve ilimizi bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulu öğrencilerimizi, antrenör öğretmenimizi ve tüm emeği geçenleri kutluyorum. Final maçına Yatağanımızın adını yazdırmayı başaran ve 23 Nisan Ulusal Ortaokulumuzla finalde karşılaşarak il 2.'si olan Fatih Ortaokulu yıldız kızlar futsal takımı öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin sportif alanda göstermiş oldukları başarıları akademik başarıları ile taçlandıracaklarına yürekten inanıyorum" dedi. - MUĞLA

Yatağan 23 Nisan Ortaokulu, il şampiyonu oldu
Yatağan 23 Nisan Ortaokulu, il şampiyonu oldu

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23 Nisan, Yatağan, Futsal, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yatağan 23 Nisan Ortaokulu, il şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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